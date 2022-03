Paralympische Spiele in Peking : Johanna Recktenwald aus Marpingen wird bei Paralympics-Eröffnungsfeier nicht die deutsche Fahne tragen

Johanna Recktenwald aus Marpingen, hier bei einer Trainingseinheit an diesem Donnerstag im chinesischen Zhangjiakou, freut sich sehr auf ihre ersten Paralympischen Spiele. Diese starten an diesem Freitag. Foto: dpa/Jens Büttner

Marpingen/Zhangjiakou Am Donnerstag wurde es offiziell bekanntgegeben, wer die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Peking tragen darf. Die Para-Biathletin Johanna Recktenwald aus Marpingen ist es entgegen Spekulationen im Vorfeld nicht.

Die junge Saarländerin Johanna Recktenwald trainiert im chinesischen Zhangjiakou fleißig. Am Donnerstag ging die Biathletin und Langläuferin mal wieder in die Loipe, der Countdown für ihre ersten Paralympischen Spiele läuft. An diesem Freitag werden sie im berühmten Pekinger Olympiastadion eröffnet. Und die 20-jährige Marpingerin freut sich jetzt schon riesig auf ihre Premiere bei den Einzel-Wettkämpfen und in der Staffel sowie bei der Eröffnungsfeier.