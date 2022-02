Zeitplan, TV-Übertragung, Termine : Olympia jetzt offiziell eröffnet: Die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen in Peking

Peking Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte die Spiele am Freitag bei der Zeremonie im Vogelnest-Stadion für eröffnet. Sieben neue Wettbewerbe wird es in diesem Jahr geben. Wie Sie die Wettbewerbe sehen können und wann die deutschen Sportler starten, lesen Sie in unserem Olympia-Überblick.

Von dpa und Saskia Leidinger

Es sind wohl die bislang umstrittensten Winterspiele. Mit Peking ist erstmals ein Austragungsort Gastgeber von Sommer- und Winterspielen. Doch viele Wettbewerbe finden hunderte Kilometer entfernt von der chinesischen Stadt statt. Hinzu kommt die schlechte Menschenrechtslage in China und de facto ein Verbot von kritischer Meinungsäußerung für die Athleten vor Ort.

Dennoch sind die olympischen Spiele für die Sportlerinnen und Sportler das Highlight ihrer Karriere. Jahrelanges Training und Vorbereitung soll in Peking mit möglichst vielen Medaillen gekrönt werden. Doch wann starten die Wettbewerbe und wie lassen sich die Spiele verfolgen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Olympia.

Wo kann ich Olympia im TV ansehen?

Am Freitag um 12.10 Uhr beginnt das ZDF mit der Eröffnungsfeier aus Peking, am Samstag startet die ARD mit den ersten Sportübertragungen. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender wechseln sich während der zwei Wochen ab und zeigen jeweils rund 120 Stunden im Fernsehen. Beginn ist meistens zwischen zwei und drei Uhr, gesendet wird in der Regel bis 17.00 Uhr. Zusammenfassungen gibt es am Abend nicht in eigenen Sendungen, sondern in den Nachrichtenformaten.

Was bieten die öffentlich-rechtlichen TV-Sender im Internet?

Das Erste und Zweite haben zudem ein gemeinsames Angebot von 500 Stunden im Internet mit bis zu sechs parallelen Livestream-Kanälen auf „sportschau.de“ und „sportstudio.de“ sowie in den Mediatheken. Damit wird nach Angaben der Sender das komplette Olympia-Programm live gezeigt sowie als Re-live-Angebot. Das heißt, dass erstmals alle Medaillen-Entscheidungen auch später in voller Länge und mit Original-Kommentar abrufbar sind.

Wie überträgt Discovery?

Rechteinhaber Discovery, der Sub-Lizenzen an ARD und ZDF verkauft hat, zeigt auf verschiedenen Plattformen mehr als 1000 Stunden. Fast 300 Stunden laufen im frei zu empfangbaren TV-Sender Eurosport. Das Programm im Internet über die Plattform Joyn Plus kostet 6,99 Euro, kann nach einem kostenlosen Probemonat aber gekündigt werden. Im Gegensatz zu ARD und ZDF bietet Eurosport eine Highlight-Sendung, die von 17.00 bis 18.00 Uhr läuft.

Welche Wettbewerbe und Sportarten sind bei Olympia in Peking neu?

Sieben Wettbewerbe sind in diesem Jahr neu dabei. Im Bobsport ist dies der Monobob (ab 13. Februar). Der Schlitten wird nur von einer Frau gefahren, sie muss ihn auch anschieben. Bei der WM-Premiere 2021 in Altenberg gelang dies Kaillie Humphries (USA) am besten - sie gewann vor den Deutschen Stephanie Schneider und Laura Nolte. Die gebürtige Kanadierin Humphries ist auch Zweierbob-Weltmeisterin.

Die Skispringer bekommen einen Mixed-Wettbewerb hinzu. Bei Weltmeisterschaften springen Frauen und Männer schon seit 2013 gemeinsam - und mit Ausnahme der Premiere (Japan) haben immer die Deutschen Gold gewonnen. Eine Mixed-Mannschaft besteht aus je zwei Frauen und Männern. Ebenfalls neue Mixed-Wettbewerbe gibt es beim Ski Freesyle, Snowboardcross und im Short Track.

Die wichtigsten Termine nach Sportarten

Biathlon: Bei der Männer-Staffel am 15. Februar (10.00 Uhr) könnte es eine deutsche Medaille geben, die Frauen laufen am 16. Februar (8.45 Uhr). Zum Abschluss ist in den Massenstarts der Männer (18. Februar) sowie Frauen (19. Februar) alles möglich.

Rodeln: Schon einen Tag nach der Eröffnung gehen die Rodler in die Eisbahn: Die Männer absolvieren am Samstag, 5. Januar, ihre ersten beiden Läufe, die zwei weiteren folgen am Sonntag. Gleich am Montag (7.) und Dienstag fahren die Frauen die Medaillen aus, am Mittwoch (9.) sind die Doppelsitzer in nur zwei Durchgängen dran. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 10. Februar, die Teamstaffel, gefahren wird an allen Tagen am Mittag deutscher Zeit.

Nordische Kombination: Am 9. und 15. Februar stehen die Einzel-Wettbewerbe an, am 17. Februar die Staffel.

Skispringen: Es geht Schlag auf Schlag, die fünf Entscheidungen fallen an den ersten zehn Wettkampftagen: Die Männer sind am 6. (Einzel Normalschanze), 12. (Einzel Großschanze) und 14. Februar (Team) an der Reihe, das Frauen-Einzel steigt am 5. Februar, das Mixed-Team-Event am 7. Februar.

Bob: Die Bob-Wettkämpfe starten in der zweiten Olympia-Woche. Die erste Entscheidung fällt im Monobob am 14. Februar, tags darauf wird der Olympiasieger im Zweier der Männer gekrönt. Am 19. Februar geht es mit der Medaillenvergabe im Zweier-Schlitten bei den Frauen weiter, ehe am letzten Tag der Spiele der Sieger in der Königsdisziplin, dem Vierer der Männer, ausgefahren wird.

Eisschnelllauf: An insgesamt zwölf Tagen werden Medaillen vergeben. Die Massenstarts der Frauen und Männer stehen dabei erst am vorletzten Tag der Spiele, dem 19. Februar, an. Dort hat auch Pechstein ihren großen Auftritt, drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag.

Ski Alpin: Traditionell geht es los mit der Abfahrt der Männer (6. Februar). Die Frauen beginnen mit dem Riesenslalom (7. Februar) - und dem ersten Duell zwischen Shiffrin und Vlhova.