Verletzungspech im Aufstiegsrennen der 3. Liga : 1. FC Saarbrücken mehrere Wochen ohne Jalen Hawkins

FCS-Spieler Jalen Hawkins gibt im Spiel bei Türkgücü München das Zeichen zum Wechsel. Kurz zuvor hatte er sein Team noch mit 2:1 in Führung gebracht. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Der Offensivspieler fehlt dem Fußball-Drittligisten nach einem Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel mindestens drei Wochen.

Der 21-jährige US-Amerikaner hatte sich die Verletzung beim 5:1-Auswärtssieg des FCS bei Türkgücü München am vergangenen Montag zugezogen und im Anschluss direkt den Platz verlassen. Hawkins war erst am letzten Tag des Transferfensters im Januar vom Zweitligisten FC Ingolstadt nach Saarbrücken gewechselt. In München hatte er sein erstes Tor für die Blau-Schwarzen erzielt und bis zu seiner Auswechslung eine gute Vorstellung geboten.