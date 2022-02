Frauenbasketball-Bundesliga : Royals geben Sieg aus der Hand

Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals gaben in Nördlingen einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Foto: dpa/Adam Pretty

Nördlingen Frauenbasketball-Bundesligist verliert in Nördlingen mit 73:80 nach Verlängerung.

Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Saarlouis haben ihr Auswärtsspiel bei den Angels Nördlingen am Sonntagnachmittag mit 73:80 verloren und damit einen wichtigen Schritt für das Erreichen der Playoffs verpasst. Die Ausgangslage vor dem Duell des Tabellenachten beim Neunten war klar: Sollten die Royals gewinnen, wäre den Saarländern der letzte Playoffplatz bei dann vier Punkten Vorsprung auf Nördlingen und einem Spiel weniger kaum mehr zu nehmen. Zumal die Royals das Hinspiel mit 101:60 gewonnen hatten, was wichtig für den direkten Vergleich ist, der bei Punktgleichheit am Ende der Saison zählt.