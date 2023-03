Fußball-Regionalliga Südwest Gösweiner rettet dem FCH Punkt gegen Balingen

Aus der kalten Dusche des 0:1 wurde zehn Minuten später ein Bad in der Eistonne. Der Ex-Homburger Tim Wöhrle nutzte eine Unkonzentriertheit und knallte den Ball aus 16 Metern in den Winkel. Das 0:2 (27.) war ein Traumtor. Die Offensivbemühungen der Hausherren wirkten in der Folgezeit umständlich und ideenlos. Die Gäste waren dem dritten Tor näher als Homburg dem Anschluss. „Wenn man nicht aufs Tor schießt, kann man auch nicht treffen“, bemühte der ebenfalls nur eingewechselte Kapitän Mart Ristl eine alte Weißheit.