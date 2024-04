Wilde Partie auf dem Bieberer Berg 5:3 nach 0:3: FC Homburg mit Wahnsinns-Comeback in Offenbach

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat in einer wilden Partie auf dem Bieberer Berg ein Wahnsinns-Comeback hingelegt: Die Grün-Weißen lagen am Freitagabend im Flutlichtspiel bei Kickers Offenbach nach einer knappen Viertelstunde bereits mit 0:3 (!) hinten. Am Ende durfte das Team von Trainer Danny Schwarz nach einer furiosen Aufholjagd aber noch einen 5:3 (2:3)-Erfolg bejubeln und orientiert sich durch den zweiten Sieg in Folge im Tableau wieder etwas nach oben. Spieler des Spiels aus Homburger Sicht waren vor 6117 Zuschauern Dreifachschütze Phil Harres, der seine Saisontore 17 bis 19 markierte, und Torwart Tom Kretzschmar, der beim Stand von 1:3 einen Elfmeter parierte und sein Team so letztlich im Spiel hielt (27.).