Weihnachtslieder statt Fangesänge im Waldstadion Homburg Weihnachtliche Klänge im Waldstadion

Eigentlich war die Zeit für Geburtstagsgeschenke für Frank Vendulet am Freitagabend noch gar nicht gekommen. Erst einen Tag später sollte sich für den Vorsitzenden des Kreis-Chorverbandes Homburg alles um seinen Ehrentag drehen. Doch das Leben und der Terminkalender schreiben eben ihre eigenen Geschichten. Und so machte sich Vendulet am Freitagabend wohl eines der schönsten Geschenke schon mal vorab selbst: eine wirklich gelungene, zweite Auflage des Weihnachtssingens im Homburger Waldstadion. Waren es bei der Premiere im vergangenen Jahr noch rund 200 singfreudige Gäste gewesen, die sich bei klirrenden Temperaturen auf der Haupttribüne aneinander gekuschelt hatten, vermeldete der saarländische Chorverband am Samstag für dieses Jahr 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vendulet selbst hatte noch zur Hälfte des Abends von rund 500 gesprochen. 500 oder 600 – das war aber eigentlich nur die Unterscheidung zwischen fantastisch und ein bisschen mehr fantastisch.