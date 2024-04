Fußball-Regionalliga Südwest FCH siegt nach Aufholjagd mit 5:3 in Offenbach

Nachdem der FCH in der Anfangsphase von den Gastgebern förmlich überrollt worden und durch drei Tore von Dominik Wanner (8. Minute/14.) und Marc Wachs (10.) in Rückstand geraten war, brachte Markus Mendler den Gästen per Kopf die Hoffnung zurück (16.). Ein Knackpunkt war dann, dass FCH-Torwart Tom Kretzschmar einen von ihm selbst an Kevin Lankford verursachten Foulelfmeter von Dimitrij Nazarov hielt. Die Gäste arbeiteten sich immer mehr in die Partie. Mit dem 17. Saisontor brachte Harres den FCH auf Vorlage von Mendler zum 2:3 vollends zurück (35.).