FCH-Angreifer mit Doppelpack FC Homburg gelingt der ersehnte Befreiungsschlag

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat seine Durststrecke mit Ach und Krach beendet: Die Grün-Weißen rangen am Sonntag vor 850 Zuschauern im Waldstadion Kellerkind TSG Balingen 2:1 (1:0) nieder und feierten nach drei Niederlagen in Folge ihren 13. Saisonsieg, mit dem sie in der Tabelle auf Rang sechs klettern. Mann des Tages für die Elf von Trainer Danny Schwarz war Angreifer Phil Harres, der per Doppelpack kurz vor und kurz nach der Pause die Weichen stellte.