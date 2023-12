Fußball-Regionalliga „Akkus leer“: Homburg stürzt von der Spitze

Das war keine schöne Bescherung. Durch eine verdiente 0:2 (0:1)-Heimniederlage vor 2180 Zuschauern im Waldstadion gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hat der FC Homburg am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Südwest eingebüßt. Nach zehn Spielen gingen die Grün-Weißen erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Weil die TSG Hoffenheim II (1:0 gegen Kickers Offenbach) und die Stuttgarter Kickers (4:1 gegen FSV Mainz 05 II) an diesem Spieltag Siege feierten, überwintern die Saarpfälzer nun als Tabellendritter. Spitzenreiter Stuttgart hat drei Punkte mehr auf dem Konto – und zudem eine Partie weniger ausgetragen als der FCH. Es ist also ein dickes Brett, das die Homburger im neuen Jahr bohren müssen, wenn sie am Ende als Erster über die Ziellinie der Regionalliga Südwest gehen wollen.