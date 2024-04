Fußball-Regionalliga Südwest „Wir wussten gar nicht, was los ist“ – FC Homburg gewinnt den wilden Ritt bei Kickers Offenbach

„Wie analysiert man so ein Spiel?“ Danny Schwarz, der Trainer von Fußball-Regionalligist FC Homburg, musste den verrückten 5:3 (2:3)-Sieg seiner Elf im Traditionsduell bei Kickers Offenbach erst mal sacken lassen. Nach nicht mal einer Viertelstunde waren die Grün-Weißen am Freitagabend vor 6122 Zuschauern auf dem Bie­berer Berg eigentlich so gut wie geschlagen, lagen gegen gnadenlos effektive Gastgeber 0:3 hinten (14. Minute). „Wir wussten gar nicht, was los ist“, gestand FCH-Angreifer Phil Harres, der per Dreierpack daraufhin die Hauptrolle bei der furiosen Homburger Aufholjagd übernahm.