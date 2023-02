Regionalliga Südwest : Zwei Schwalben im Frühling

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg spielt 45 Minuten zu neunt gegen Hoffenheim II und hält ein 0:0-Unentschieden.

„Für uns war das Spiel ein Finale“, sagte Timo Wenzel, Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg, nach dem torlosen Unentschieden am Samstag im Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim II. Ein Finale, weil der FCH sich noch Chancen darauf macht, den enteilten Tabellenführer SSV Ulm einzuholen und um den Aufstieg mitzuspielen. Doch nach 30 Minuten war klar, dass die Homburger kaum einen Dreier einfahren werden. Nico Theisinger, der kurz vor dem Anpfiff für Joel Gerezgiher in die Startformation gerutscht war, ging 20 Meter vor dem Hoffenheimer Tor nach einem Zweikampf zu Boden (27.). Für die Zuschauer im Stadion eine klare Sache: Freistoß für die Hausherren. Die Fernsehbilder geben aber Schiedsrichter Christoffer Reimund recht. Der hatte die Schwalbe des Homburgers erkannt und schickte den bereits verwarnten Theisinger vom Platz.

Die Stimmung war ab diesem Moment vergiftet. „Der Schiedsrichter hätte vielleicht in der Situation etwas mehr Fingerspitzengefühl haben können“, sagte Wenzel, kritisierte aber ansonsten die kleinliche und oft einseitige Regelauslegung des Unparteiischen nicht, der alleine bis zur Pause zehn Gelbe und noch eine weitere Gelb-Rote Karte zog. Denn Fanol Perdedaj, ebenfalls wegen gefährlichen Spiels bereits gelb-belastet, ließ sich im Hoffenheimer Strafraum plump fallen. Die Schwalbe war offensichtlich und ein Bärendienst für seine Mannschaft. „Das war nicht so schlau, das weiß Fanol selbst am Besten“, ordnete Mendler ein und lobte das, was seine Kollegen und er danach abgeliefert hatten: „Es war einer für den anderen da, wir haben toll zusammengehalten.“