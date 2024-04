Trotz Homburger Powerplay in erster Halbzeit Ex-Homburger Gerezgiher leitet ein: FC Homburg verliert erneut zuhause

Zur zweiten Halbzeit blieb Kapitän Ristl in der Kabine, für ihn kam Michael Heilig neu in die Partie. Die erste Homburger Chance in Durchgang zwei resultierte aus einem Konter über Mendler, bei dem sich Weihrauch auf Höhe des gegnerischen Strafraums aber letztlich zu unentschlossen anstellte, sodass der sehr gute Ansatz verpuffte (49.). Nach einem harmlosen Schüsschen von Harres (50.) kam es dann, wie es kommen musste: Die Gäste aus Freiberg gingen mit ihrer ersten wirklichen Chance direkt in Führung, nach Vorlage des Ex-Homburgers Joel Gerezgiher über rechts traf Mike Feigenspan den Ball in der Mitte gar nicht mal so gut – doch das Leder glitt Torwart Kretzschmar durch die Finger und ins Tor, 0:1 (52.).