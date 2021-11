Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken : Mit „psychischem Rucksack“ ins Viertelfinale

Die FCS-Spieler Julian Günther-Schmidt, Sebastian Jacob, Marius Köhl und Tobias Jänicke (von links) freuen sich über ein Tor gegen Jägersburg. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Drittligist 1. FC Saarbrücken gibt sich im Saarlandpokal keine Blöße. Viele Verletzte, Verteidiger Erdmann offenbar vorerst außen vor.

Am Donnerstag um 11.11 Uhr begann in Köln die fünfte Jahreszeit. Wenig später verabschiedete Uwe Koschinat, der in der Domstadt lebende Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, sich und seine Spieler in eine dreitägige Pause. Erst am Montag beginnt dann die Vorbereitung auf das nächste Liga-Spiel beim SC Verl (19. November, 19 Uhr in Lotte).

Die kurze Pause scheint zum richtigen Moment zu kommen. Sturmtank Adriano Grimaldi laboriert an einer Sehnenreizung im Fuß, wann er zurückkehrt, ist offen. Robin Scheu und der irgendwie dauerverletzte Sebastian Bösel werden von muskulären Problemen geplagt. Torhüter Jonas Hupe wird aufgrund einer Meniskusverletzung am Montag operiert, und beim 4:0 (3:0) im Saarlandpokal beim FSV Jägersburg zog sich Linksverteidiger Mario Müller eine Kapselverletzung zu.

Info SV Auersmacher quält sich durch Verlängerung Neben dem 1. FC Saarbrücken, der SV Elversberg und dem FC Homburg hat sich auch Saarlandliga-Spitzenreiter SV Auersmacher ins Viertelfinale des Saarlandpokals gespielt. Der SVA tat sich bei Verbandsligist SG Lebach-Landsweiler schwer und erreichte durch ein Tor von Lars Birster in der 90. Minute zum 1:1 die Verlängerung. Dort markierte Fabian Lauer den entscheidenden Treffer (113.). Lebach-Landsweiler war durch Thomas Fajferek (39.) in Führung gegangen. Außerdem setzte sich Saarlandligist SV Hasborn mit 3:1 (1:1) beim Verbandsligisten SV Habach durch. Bereits am Dienstag hatte Oberligist FC Hertha Wiesbach mit 4:2 (1:1) beim Saarlandligisten FV Schwalbach gewonnen. Kommende Woche finden noch die Spiele 1. FC Reimsbach - SF Köllerbach und SV Schwarzenbach - DJK Ballweiler-Wecklingen statt. Am Samstag um 15.45 Uhr werden die Viertelfinals im Clubheim des SV Hasborn ausgelost.

Doch es sind nicht nur die körperlichen Wehwehchen, die den FCS plagen. Die massive Kritik aus der Anhängerschaft nach den Leistungen gegen Waldhof Mannheim (0:1) und vor allem gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) hat in den Köpfen Spuren hinterlassen. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch beim Auftritt in Jägersburg manifestierte sich der noch andauernde Groll der Fans. „Eure Leistung. Eine Schande“ war auf einem Spruchband zu lesen. „Wir haben aktuell schon einen psychischen Rucksack zu tragen“, sagte Koschinat, „wir hatten gegen Lautern eine historische Chance, dass die Leute noch in 20 Jahren sagen, dass war die Truppe und der Trainer, die den FCK damals im voll besetzten Ludwigspark geschlagen haben.“ Chance vertan.

Marius Köhl, der für seine guten Trainingsleistungen in den letzten Wochen mit einer Startelfchance belohnt wurde, brachte den FCS beim Oberligisten früh in Führung. Sebastian Jacob und Tobias Jänicke machten mit weiteren Treffern bis zur Pause den Sack schon zu, ehe Julian Günther-Schmidt für den in Bestaufstellung angetretenen Favoriten den 4:0-Endstand markierte. „Wir haben engagiert gespielt, aber wir müssen jetzt auch so weitermachen. Fokussiert auf unsere Leistung“, sagte Günther-Schmidt, „wir müssen besser machen, was wir in den letzten zwei Wochen haben vermissen lassen.“

Auch die Pokal-Pressekonferenz des FCS sorgte für Gesprächsstoff. Darin erläuterte Koschinat unter anderem, dass er seinem 31-jährigen Kapitän Manuel Zeitz nicht mehr zutraut, dauerhaft die körperlich intensiven Aufgaben im defensiven Mittelfeld zu bewältigen und er ihn darum in weiter in der Innenverteidigung sieht. Dort sei Rasim Bulic trotz enormer Fortschritte aber derzeit ebenso kein Thema wie Dennis Erdmann. Der saß auch am Mittwoch nur auf der Bank.