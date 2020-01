Skispringen : Eisenbichler und Freitag springen wieder

Köln Markus Eisenbichler und Richard Freitag kehren beim Weltcup der Skispringer an diesem Wochenende im polnischen Zakopane wieder ins deutsche Team zurück. Beide stehen im Aufgebot für das Teamspringen am Samstag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) und das Einzelspringen am Sonntag (16 Uhr/ARD).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid