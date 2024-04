Turnier in Sheffield Topfavorit O'Sullivan bei Snooker-WM problemlos weiter

In O'Sullivans Hälfte sind bereits einige Mitfavoriten wie Mark Williams (Wales), Ding Junhui (China) und Gary Wilson (England) aus dem Turnier geflogen. Auch Titelverteidiger Luca Brecel aus Belgien sowie der viermalige Champion Mark Selby aus England haben direkt ihr Auftaktmatch verloren. Vieles spricht für ein Halbfinale zwischen O'Sullivan und Landsmann Judd Trump, der am vergangenen Wochenende ebenfalls souverän in die WM gestartet war.