Gute Leistung im Kurzprogramm : Fentz startet als Sechster stark in die Eiskunstlauf-EM

Graz Mit dem besten Kurzprogramm seiner Karriere ist Paul Fentz (27) nahezu optimal in die Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Graz gestartet. Der dreimalige deutsche Meister aus Berlin geht mit einer persönlichen Bestleistung von 80,41 Punkten als überraschender Sechster in die Kür-Entscheidung an diesem Donnerstag (18.30 Uhr) und ließ bei seinem gelungenen Auftritt mehrere höher eingeschätzte Konkurrenten hinter sich.

