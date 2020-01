Biathlon : Lessers letzte Chance heißt Pokljuka

Pokljuka Der Biathlon-Weltcup in Slowenien startet. Danach wird das WM-Team nominiert.

Auf der Pokljuka in Slowenien tritt Lesser an diesem Donnerstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) erstmals in 2020 im Weltcup an. Das Einzel über 20 Kilometer gilt als seine Parade-Disziplin, doch von Vorstellungen wie beim Silber-Coup bei Olympia 2014 in Sotschi ist er gerade weit entfernt. Wegen Formschwäche war er zuletzt nur im zweitklassigen IBU-Cup im Einsatz. Um es sicher zur Weltmeisterschaft zu schaffen, benötigt der Routinier entweder ein Resultat unter den Top acht oder zwei unter den Top 15.