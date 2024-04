Regatta in Ungarn Alle deutschen Boote bei Ruder-EM weiter im Rennen

Die DRV ist in Szeged in nur in acht der 14 olympischen Wettkampfklassen vertreten. Viele Crews, die noch keinen Olympia-Startplatz sicher haben, wollten ihre Vorbereitung auf die finale Qualifikationsregatta vom 19. bis 21. Mai in Luzern nicht stören und verzichteten deshalb auf eine EM-Teilnahme. Bei der WM im vergangenen Jahr in Belgrad hatten nur sechs deutsche Boote das direkte Ticket für Paris in diesem Sommer gebucht.