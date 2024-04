Volleyball Sorgen in Bundesliga: „Brauchen einen Krisenplan“

Beim finanziell angeschlagenen SC Potsdam, der sich in den vergangenen Jahren sportlich in der Ligaspitze etabliert hat, trat Vereinspräsident Andreas Klemund unter der Woche zurück und empfahl dem Vorstand in einer eigenen Mitteilung die „dringende Prüfung einer geordneten Insolvenz“. Der Club will dagegen untersuchen, ob sich Klemund vereinsschädigend verhalten habe. Es gebe „derzeit keinen Grund dafür, unnötige Ängste zu schüren“, teilte der SCP mit, kündigte aber an, die Finanzlage genau zu prüfen.