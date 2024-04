Formel 1 Mit Audi in die Zukunft: Hülkenberg wird Aufbauhelfer

Der aktuell einzige deutsche Stammpilot verlässt nach dieser Saison den US-Rennstall Haas, von 2025 an fährt er zunächst für Audi-Partner Sauber. Ab 2026 wird der 36-Jährige dann Werkspilot des Ingolstädter Autobauers in der Königsklasse. „Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance“, sagte der Rheinländer nach der Verkündung des Wechsels am Freitag.