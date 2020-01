Radsport : „Monsieur 60 Prozent“ ist wieder zurück

Stirling Sein Tour-Sieg 1996 basierte auf Lügen, auch in seiner Zeit als Teamchef wurde gedopt. Nun hat Bjarne Riis einen neuen Job im Radsport.

Bjarne Riis lächelte die lästigen Fragen einfach weg. „Vielleicht sollten die Leute mich besser kennenlernen, bevor sie sich ihre Meinung bilden. Was kann ich sagen? Ich werde vielleicht all meine Kritiker zu einem Kaffee einladen und ihnen erklären, wie ich die Dinge mache“, sagt Riis am Rande der Tour Down Under in Australien. Über seine dunkle Vergangenheit im Radsport will der 55-jährige Däne nicht länger sprechen.