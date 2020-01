Biathlon-Weltcup : Nawrath überzeugt als starker Vierter

Pokljuka Biathlet feiert bestes Karriere-Ergebnis in Pokljuka. WM-Chancen für Lesser sinken.

Für den zweimaligen Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) rückt die WM-Teilnahme immer weiter in die Ferne. Der 31-jährige Lesser verfehlte beim zweiten Einzel des Winters nach nur einem Schießfehler, aber schwacher Laufleistung die angepeilte Top-8-Platzierung deutlich und belegte Platz 20. Für Lesser, der zuletzt in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt worden war, bietet sich beim Massenstart am Sonntag die letzte Chance, um sich für die Weltmeisterschaft in Antholz (13. bis 23. Februar) zu qualifizieren. "Im Massenstart ist alles möglich, alle starten mit denselben Voraussetzungen", sagte Lesser.