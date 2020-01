Gewichtheben : Ajans Sturz mit Gnadenfrist: Gewichtheber wollen Neustart

Doha 24 Jahre Generalsekretär, 20 Jahre Präsident – nun steht die Sonnengott-Ära des umstrittenen Tamas Ajan (81) als Chef des Gewichtheber-Weltverbandes IWF vor dem Ende. Zunächst ist der Ungar für 90 Tage suspendiert.

13 Stunden hatte das Exekutivkomitee des Verbandes am späten Mittwochabend in Doha diskutiert. Ajan hatte sich gewehrt, lamentiert und geschimpft – am Ende wurde er vom 21-köpfigen Gremium zum Rückzug gezwungen. Was zunächst wie eine dreimonatige Gnadenfrist für Ajan aussieht, soll zu einer schonungslosen Aufarbeitung seiner Amtszeit werden.