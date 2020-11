Der Meistertrainer geht : FCS und Trainer Grujic trennen sich sofort

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Dienstag die Vertragsauflösung mit Trainer Slobodan „Bobo“ Grujic bekannt gegeben. Der 47-Jährige, im Sommer mit dem FCS deutscher meister geworden, habe den Club schon im September informiert, dass er seinen im Juni 2021 auslaufenden Vertrag nach sieben Jahren nicht verlängern werde, nun habe man sich geeinigt, die Zusammenarbeit „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ zu beenden.

„Ich hatte eine sehr gute Zeit in Saarbrücken, die in der deutschen Meisterschaft 2020 ihren Höhepunkt fand – jetzt reizt es mich noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen! Bei allen Beteiligten möchte ich mich für die Zusammenarbeit bedanken, wünsche in dieser schwierigen Zeit allen Gesundheit und sportlichen Erfolg.“