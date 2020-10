Pleite für 1. FC Saarbrücken : FCS patzt im Pokal und vergibt seine erste Titelchance

Satz mit x, das war wohl nix: Patrick Franziska und sein 1. FC Saarbrücken sind als deutscher Meister überraschend schon im Viertelfinale des Pokals ausgeschieden. Foto: dpa/Swen Pförtner

Saarbrücken Eine böse Überraschung erlebte der 1. FC Saarbrücken am Samstagabend. Als haushoher Favorit in das Viertelfinale des DTTB-Pokals beim TTC Bergneustadt gestartet, stand am Ende ein 1:3 des deutschen Tischtennis-Meisters, der damit den Einzug ins Pokal-Final-Four verpasst hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralph Tiné

„Berg­neustadt hat super gespielt und verdient gewonnen“, sagte FCS-Kapitän Patrick Franziska.

Nachdem Darko Jorgic im ersten Spiel gegen Benedikt Duda mit 1:3 den Kürzeren gezogen hatte, begann für den sonst so konstanten Shang Kun ein rabenschwarzer Tag. Der Chinese führte gegen Alvaro Robles bereits mit 2:0 nach Sätzen, verlor dann aber den dritten mit 10:12 und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. „Wir nutzen unsere Chancen nicht“, räumte FCS-Trainer Slobodan Grujic ein.