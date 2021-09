Fußball-Verbandspokal Südwest : SG Rieschweiler hofft auf Erfolgserlebnis

Besser als in Steinwenden will es die SG Rieschweiler um Marc Daniel Arzt nun im Pokal machen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Rieschweiler Mit einem kleinen Hoffnungsschimmer, aber auch mit großem Respekt vor dem Gegner steigt die SG Rieschweiler in der vierten Runde in den Fußball-Verbandspokal Südwest ein. Für den Verbandsligisten sei die Partie am Mittwochabend, 19 Uhr, beim FV Ramstein (A-Klasse) „eine willkommene Abwechslung“ zum Liga-Alltag, wie Co-Trainer Steffen Sprau erklärt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„ Aber Ramstein wird uns alles abverlangen“, ist sich der 32-Jährige sicher. Nicht nur wegen deren Spielertrainer Jonas Jung, der beim FK Pirmasens bereits in der Regionalliga kickte, dürfe die SGR den noch verlustpunktfreien Tabellenführer der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern (Gruppe A) keinesfalls unterschätzen. „Das wird kein Durchläufer“, betont Sprau und fügt an: „Wir sind aber schon bemüht, uns da besser zu präsentieren als in der Liga.“ Dort, in der Gruppe 1 der Verbandsliga Südwest, liegt Rieschweiler nach drei Partien ohne Punkt am Tabellenende. Nach der herben 0:5-Pleite am Wochenende in Steinwenden kam bei SGR-Coach Patrick Hildebrandt bittere Enttäuschung auf.

„Es wäre für die Mannschaft wichtig, nun auch mal einen Pflichtspielsieg zu schaffen“, weiß auch Sprau. Zwar sei dem Team von der Dicken Eiche bewusst gewesen, dass es Zeit brauche. „Wir haben viele junge Spieler drin, die auch mal ins kalte Wasser geworfen werden, wenn sie ihr erstes Verbandsligaspiel von Beginn an machen – da ist es auch normal, dass solche Jungs nicht von jetzt auf gleich so sicher auftreten können, wie Spieler, die schon zehn Jahre in dieser Klasse spielen“, betont Sprau. Doch auch bei dem Ziel, die Jungs und die Mannschaft stetig weiter zu verbessern, „müssen irgendwann auch die Ergebnisse kommen“. Ein Erfolgserlebnis würde der Mannschaft auf diesem Weg gut tun.