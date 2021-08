Olympische Spiele : Klein hat keine Chance auf eine vordere Platzierung

Izu Die Olympiasiegerin aus Lauterbach kommt mit Franziska Brauße im Madison auf Platz zwölf. Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich auf Medaillenkurs.

Für Lisa Klein gab es drei Tage nach ihrem sensationellen Olympiasieg mit dem deutschen Vierer am Freitag bei den Bahnrad-Wettbewerben in Izu nichts zu holen. Gemeinsam mit Franziska Brauße kam die 25-Jährige aus Lauterbach im Zweier-Mannschaftsfahren, dem Madison, nach 30 Kilometern und zwei Überrundungen auf 40 Minuspunkte und Platz zwölf. Klein und Brauße fuhren von Beginn an hinterher und hatten zu keinem Zeitpunkt eine Chance auf eine vordere Platzierung. Gold in dem von Stürzen überschatteten Rennen gewann Großbritannien (78 Punkte) vor Dänemark (35) und dem Russischen Olympischen Komitee (26).