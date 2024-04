Leichtathletik DLV setzt auf „Trendumkehr“ im Olympia-Sommer

Bei den Titelkämpfen in Ungarns Hauptstadt hatte das deutsche Team - auch gehandicapt durch eine Reihe von Ausfällen - keine Medaille gewinnen können. Platz vier von Speerwerfer Julian Weber war das beste Resultat. „Wir fahren derzeit zweigleisig. Wir versuchen einerseits, in Paris bestmögliche sportliche Leistungen zu bringen. Andererseits sind wir seit der WM 2022 in einem Transformationsprozess und passen sukzessiv unsere Strukturen an, um langfristig erfolgreich zu sein“, sagte Bügner.