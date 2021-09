Fußball-Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken : Ähnliche Vorzeichen vor „Schmankerl“

Zweibrücken Fußball-Kreispokal PS/ZW: In Runde drei empfängt der SV Ixheim den SVN Zweibrücken – beide legen den Fokus eher auf die Liga, bei haben dort ein Topspiel vor sich.

So muss der SVN Zweibrücken an diesem Mittwoch, 19 Uhr, beim SV Ixheim an der Römerstraße ran. Die Niederauerbacher haben sich nach der Corona-Pause stark zurückgemeldet. Obwohl sich Trainer Andreas Hergert über die zwei verschenkten Punkte am ersten Spieltag der A-Klasse PS/ZW Gruppe A West gegen die SG Thaleischweiler-Fröschen noch immer ärgert. „Wir haben 80 Minuten auf ein Tor gespielt und dann treffen die mit ihrer ersten Chance – da war die Stimmung nach der guten Vorbereitung für ein paar Tage echt unten.“ Aber die folgenden Partien, vor allem die zwei knappen Siege zuletzt gegen den TuS Maßweiler und den SV Palatia Contwig (je 2:1) gaben nochmal Auftrieb. Und so steht der SVN nach vier Spieltagen ungeschlagen mit zehn Zählern punktgleich mit Spitzenreiter FK Petersberg auf Platz zwei. An diesem Wochenende kommt es zum Topspiel zwischen den beiden Teams. SVN-Trainer Andreas Hergert schätzt den Gegner schon „richtig stark“ ein. „Die stehen zurecht da oben, aber dennoch will man in unserer Position, so viele Punkte mitnehmen, wie es nur geht.“ Zunächst steht an diesem Mittwoch aber noch die dritte Pokalrunde an. Dort geht es zum neu gegründeten Ixheimer Team. „Das ist eine richtig gute C-Klasse-Mannschaft“, weiß Hergert auch aus dem Aufeiandertreffen aus der Vorbereitung. „Wir werden die auf keinen Fall unterschätzen.“ Nichtsdestotrotz müssten die Niederauerbacher dort eigentlich gewinnen. Wenn der SVN auch ein, zwei Spieler bringen wird, die ansonsten nicht so viel Einsatzzeit bekommen. „Der Pokal ist einerseits immer eine schöne Sache, andererseits bedeutet er immer auch eine Doppelbelastung. Und so lange wir da stehen, wo wir stehen, hat die Liga schon priorität, der Pokal ist ein Schmankerl.“