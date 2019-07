Großer Preis von Großbritannien : Nächster Tiefpunkt für Vettel: „Das war schon doof“

Silverstone Ferrari-Pilot fährt beim Großen Preis von Großbritannien Max Verstappen ins Heck und landet beim Sieg von Lewis Hamilton nur auf Platz 16.

Ein spektakulärer Unfall zwischen Ferrari-Star Sebastian Vettel und Max Verstappen und ein grandioser Heimsieg von Lewis Hamilton: Vor 141 000 Zuschauern im Hexenkessel von Silverstone nutzte der Weltmeister cool seinen Heimvorteil. Vor der Rekordkulisse raste der Mercedes-Star entfesselt zu seinem nächsten Sieg in der Formel 1 und kam seinem sechsten WM-Titel mit seinem sechsten Silverstone-Sieg ein gutes Stück näher.

Hinter Hamilton schafften es sein Silberpfeil-Teamkollege Valtteri Bottas und Charles Leclerc im Ferrari noch auf das Podium. „Danke, Jungs, vielen Dank für alles“, rief Hamilton in den Boxenfunk, ehe er seine von stürmischem Beifall begleitete Ehrenrunde fuhr. Im Klassement führt Hamilton mit 223 Punkten vor Bottas (184) und Max Verstappen (136). Vettel hat 100 Punkte Rückstand.

Größter Aufreger war aber eine Szene aus der 38. Runde: Vettel fuhr dem Red Bull von Verstappen im Duell um Platz drei ins Heck. Die Rivalen, die sich in der Vergangenheit schon öfter miteinander angelegt hatten, schoben sich unmittelbar gegenseitig die Schuld zu. „Was zur Hölle?“, funkte Verstappen verärgert an die Box. Und Vettel meinte: „Was hat er da gemacht?“ Die Rennkommissare brummten aber nur dem Heppenheimer eine Zehn-Sekunden-Strafe auf. Am Ende wurde Vettel, der sich auch noch einen neuen Frontflügel abholen musste, nur 16. Verstappen konnte ohne größere Schäden sein Rennen fortsetzen und wurde Fünfter.

„Ich dachte, ich hätte eine Chance auf der Innenseite, aber in dem Moment ist die Lücke wieder zugegangen, da war ich dann zu dicht dahinter und zu spät“, sagte Vettel, als sich die Gemüter ein wenig beruhigt hatten: „Ich bin natürlich nicht zufrieden. Das war schon doof, weil ich glaube, das Ergebnis wäre gut gewesen.“ Bei Verstappen hatte er sich umgehend entschuldigt und sagte: „Es geht auf meine Kappe.“

Vom Chaos völlig unbeeindruckt gewann Hamilton nach einer starken Vorstellung in seinem Wohnzimmer und ist nun alleiniger Rekordsieger beim Großen Preis von Großbritannien. Mit seinem siebten Triumph in diesem Jahr baute der 34-Jährige zudem seine ohnehin schon komfortable WM-Führung weiter aus. „Ich kann nicht sagen, wie stolz ich bin“, sagte Hamilton, den Union Jack um die Schultern: „Man denkt, man kann sich an so was gewöhnen, aber nein – es ist jedes Mal wie das erste Mal.“

Hamilton fuhr von Beginn an mit Wut im Bauch, nachdem ihm Bottas am Samstag vor den eigenen Fans die Pole weggeschnappt hatte. 24 Stunden später war der Weltmeister allerdings nicht zu schlagen und konnte es sich sogar leisten, eine Teamanweisung zum Reifenwechsel am Ende zu ignorieren.