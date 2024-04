Formel 1 Verstappen-Show in Shanghai: Erster Sieg in China

Dort wo Chinas 2,29 Meter große Basketball-Legende Yao Ming kurz zuvor noch durch die Startaufstellung geschritten war, zeigten der aktuell Größte der Formel 1, was er kann. Verstappen erwischte einen Top-Start, als die roten Ampeln ausgingen. Der Niederländer hatte am Samstag Red Bull die 100. Pole in der Motorsport-Königsklasse beschert. Die erste hatte Sebastian Vettel geholt vor fast auf den Tag genau 15 Jahren am 18. April 2009 - und das auch in China. Dass am Tag danach auch der erste Sieg in China von Red Bull notiert wurde und Verstappen nun für den 117. sorgte, passte zur kleinen Zeitreise.