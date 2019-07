Brite wird in der Heimat nicht überall geliebt : Hamiltons Kampf um Anerkennung geht weiter

Silverstone Dem Weltmeister bleibt trotz aller Erfolge die ganz große Begeisterung auf der Insel verwehrt. Sonntag Heimspiel in Silverstone.

Hamilton thront trotz des Rückschlags zuletzt in Österreich mit 31 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Valtteri Bottas und über 70 Zählern auf Max Verstappen (Red Bull) und Sebastian Vettel im Ferrari an der Spitze. Und in Silverstone ist Hamilton wieder Top-Favorit – es wäre sein sechster Sieg. Längst jagt er nur noch die als unerreichbar eingestuften Bestmarken von Michael Schumacher. Doch trotz all der Triumphe liegt ihm sein Land nicht zu Füßen. Hamilton werde im Königreich „nicht so anerkannt“, wie er das verdient habe, beklagte jüngst auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff.