Formel 1 Protest von Aston Martin nach Sainz-Unfall abgewiesen

In einer längeren Begründung erklärten die Rennkommissare die Abweisung. Zu den wichtigsten Punkten zählten vergleichbare Fälle in der Vergangenheit, die straffrei geblieben waren sowie die Tatsache, dass Sainz ohne Hilfe wieder los- und in die Box zur Reparatur gefahren war. Aston Martin hat nun wiederum die Möglichkeit, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen.