Formel 1 Red-Bull-Teamchef: Sainz Schlüsselfigur auf dem Fahrermarkt

Red Bull will sich bei seiner finalen Entscheidung über den Teampartner von Max Verstappen im kommenden Jahr noch Zeit lassen. „Es ist unglaublich“, sagte Teamchef Christian Horner am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Großen Preis von China. Sie seien erst beim fünften Rennen und es werde so viel über den Fahrermarkt gesprochen, betonte der 50 Jahre alte Brite.