Formel 1 : Hamilton, der Rennfürst von Monaco

Monaco Mercedes-Star gewinnt vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und widmet den Sieg Niki Lauda.

Das Mercedes-Team würdigte seinen langjährigen Aufsichtsratschef seit Donnerstag mit Trauerflor und färbte die üblicherweise silbernen Sterne sowie den Cockpitschutz (Halo) komplett in Rot ein mit dem Schriftzug „Niki, wir vermissen dich“. Einer der Mercedes-Sterne soll dauerhaft in Rot erstrahlen. Außerdem zierte der Schriftzug „Danke Niki“ die Nasen der Silberpfeile und darüber ein Autogramm von Lauda in roter Schrift. Lewis Hamilton bestritt das Rennen mit einem roten Helm. An Laudas Platz in der Box wurde eine rote Kappe über seinen Kopfhörer gelegt. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ließ zu Ehren Laudas seinen Helm mit einer Sonderlackierung im Lauda-Design anfertigen und fuhr ebenfalls in Rot. Laudas Ex-Rennstall Ferrari verzierte seine beiden Boliden an den Seitenkästen mit dünnen schwarzen Balken und Laudas Schriftzug.