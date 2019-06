Formel 1 : Verstappen beendet Siegesserie der Silberpfeile

Spielberg Formel 1: Niederländer siegt in Österreich. Leclerc Zweiter, Vettel Vierter vor Hamilton. Untersuchung durch Rennkommissare.

Im Kampf um den Sieg ging es in den letzten Runden so hart zur Sache, dass die Rennleitung durch ihre Rennkommissare das Duell zwischen Verstappen und Leclerc lange untersuchte – erst dreieinhalb Stunden nach Rennende war klar: Der Sieger bleibt Verstappen.

„Aus meiner Sicht ist das Racing, hartes Racing“, sagte der 21-Jährige über sein Überholmanöver gegen Leclerc, „das ist doch besser, als langweilig hintereinander herzufahren, oder nicht?“ Leclerc, ebenfalls 21, ließ die Podiumszeremonie mit versteinerter Miene über sich ergehen. Und klagte über den Kontakt mit Verstappen in der rennentscheidenden Szene: „Ich konnte gar nichts machen. Es ist ein mieses Gefühl, dass die Entscheidung am Grünen Tisch fällt.“

Für Vettel kam am Wochenende in der Steiermark mal wieder einiges zusammen. Er wurde im Qualifying von Technik-Problemen ausgebremst, startete das Rennen daher im Mittelfeld, zudem verschlief seine Boxencrew wegen einer Funkpanne den Reifenwechsel.

„Es gab ein paar Sachen, die nicht passieren dürfen“, sagte Vettel: „Das Rennen war grundsätzlich okay, mit ein bisschen Glück hätte es sogar zum dritten Platz gereicht. Richtig bitter war, was im Qualifying passiert ist.“ Eine defekte Druckluftleitung zum Motor hatte Vettel Startplatz neun beschert. Ganz ohne Vettels Hilfe stand im neunten Saisonrennen erstmals kein Mercedes-Pilot ganz oben auf dem Podium. Valtteri Bottas rettete Rang drei ins Ziel, Weltmeister Lewis Hamilton wurde von Vettel noch auf den fünften Platz verdrängt. Die Mercedes-Niederlage kam nicht überraschend. Allerdings hatte vieles dafür gesprochen, dass auf den langen Geraden in Spielberg endlich der stark motorisierte Ferrari an der Reihe ist.