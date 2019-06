Formel 1 : Hamilton beklagt Kreislauf schlechter Entscheidungen

Le Castellet Langeweile in Formel 1 wegen Mercedes-Dominanz.

Weltmeister Lewis Hamilton kann die Kritik an der aktuellen Eintönigkeit der Formel 1 verstehen. „Ich sehe den Schlamassel, in dem wir stecken“, sagte der Mercedes-Pilot in Le Castellet nach seinem vierten Sieg in Serie: „Aber das ist nicht die Schuld der Fahrer.“ Die Formel 1 bewege sich seit Jahren in einem konstanten Kreislauf „aus schlechten Entscheidungen“, monierte der 34 Jahre alte Brite.