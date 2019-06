Formel 1 : Ein Bayer geht bei McLaren voran

Spielberg Andreas Seidl soll den angestaubten Rennstall wieder zu einem Topteam machen.

Das sei eine große Herausforderung, sagt Seidl vor dem Großen Preis von Österreich (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky), aber er habe kaum gezögert. „Es hat einen unglaublichen Reiz für mich, Teil dieses Teams mit dieser Historie zu sein“, sagt er: „Hoffentlich kann ich meinen Beitrag leisten, damit McLaren wieder den Weg an die Spitze findet.“ Dieser dürfte lang und steil werden. Der stolze Rennstall aus Woking war in den vergangenen Jahren ans Ende des Feldes abgerutscht.

Für den Neustart fiel die Wahl der Macher nun nicht zufällig auf Seidl, der mit 43 Jahren bereits eine eindrucksvolle Vita aufweist. Von 2000 bis 2009 arbeitete Seidl als Ingenieur bei BMW in der Formel 1, später wechselte er zu Porsche – und führte den Sportwagenhersteller auf der Langstrecke zu drei Le-Mans-Siegen in Serie. Wäre er bei den Zuffenhausenern geblieben, dann wäre Seidl dort heute Motorsportchef. Doch dann klopfte die Formel 1 an. „Ich bin ein Wettbewerbstyp, und ich wollte wieder in dieser Top-Kategorie arbeiten, wenn der Rahmen stimmt“, sagt Seidl, und bei McLaren stimmt er nun. Wieder.

Rund um den Absturz seit 2015 mit Motorenlieferant Honda wurden in Woking viele Fehler gemacht. Darauf angesprochen lächelt Seidl milde, er möchte nicht wirklich darüber reden. „Ich war ja nicht dabei“, sagt er. Wichtig für ihn sei es, einen Überblick zu bekommen. „Ich führe viele Gespräche, an der Kaffeemaschine, an der Hotelbar, bin in vielen Meetings dabei“, sagt Seidl, „weil ich verstehen will, wie die Firma tickt und wie die Atmosphäre ist.“