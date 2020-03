Sport : Kalte Dusche für den Spitzenreiter zum Start

Mit Riesenschritten rauscht Herrensohrs Kapitän Marc Hümbert (rechts) im Stadtderby an Kenneth Asante vom Spitzenreiter SC Brebach vorbei. Foto: Thomas Wieck

Brebach verliert in der Saarlandliga das Stadtderby mit 1:3. Saar 05 macht es in Jägersburg nach 0:3-Rückstand nochmal spannend.

SC Brebach – TuS Herrensohr 1:3 (0:0). Im Stadtderby setzte sich überraschend Herrensohr beim

Tabellenführer durch. Nach torloser erster Hälfte mit deutlichem Brebacher Chancenplus – Corentin Bund traf nur den Pfosten – ging der TuS in der 50. Minute durch einen von Marc Hümbert verwandelten

Elfmeter in Führung. Zuvor war

Manuel Schuck gefoult worden. Herrensohr war nun klar überlegen, legte durch Engin Yalcin noch zweimal nach und traf noch zweimal den Pfosten. Tore: 0:1 Marc Hümbert (51., Foulelfmeter), 0:2 Engin

Yalcin (55.), 0:3 Engin Yalcin (69.),

1:3 Torben Gottesleben (85.).

FSV Jägersburg – SV Saar 05 3:2 (3:0). Zur Halbzeit sah es angesichts der 3:0-Führung der Jägersburger nach einem deutlichen Sieg der Gastgeber aus. Jan Reiplinger (20.) nach einem Angriff über die rechte Seite, Tim Schäfer, überlegt an Gäste-Torhüter Marc Birkenbach vorbei, und Julian Fricker mit einem Schuss ins lange Eck hatten für den FSV getroffen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ließ Tim Schäfer die Riesenchance zum 4:0 liegen „und danach haben wir das Fußballspielen eingestellt“, meinte

FSV-Co-Trainer Lars Knobloch.

Dominic Altmeier verkürzte mit zwei Kopfballtoren auf 2:3, doch in der Schlussphase bekam Jägersburg das Spiel wieder unter Kontrolle und behielt aufgrund der starken ersten Hälfte die drei Punkte zuhause. Tore: 1:0 Jan Reiplinger (20.), 2:0 Tim Schäfer (34.), 3:0 Julian Fricker (41.), 3:1 Dominic Altmeier (73.),

3:2 Dominic Altmeier (85.).

FV Eppelborn – SV Mettlach 1:1 (1:0). Bereits in der vierten Minute ging Eppelborn nach einer Eckballhereingabe durch den Treffer von

Nicolas Jobst in Führung. Danach war der FVE vor 250 Zuschauern deutlich überlegen – bis sich Maximilian Rupp (29.) zunächst wegen Meckerns und dann wegen eines Foulspiels die Ampelkarte einhandelte. In Überzahl wurde Mettlach immer stärker und machte vor allem in der zweiten Hälfte gewaltig Druck. In der 65. Minute war es dann Matthias Schäfer, der eine Hereingabe von der rechten Seite zum verdienten Ausgleich nutzen konnte. „Mettlach hat das in der zweiten Häfte gut gemacht und verdient

einen Punkt mitgenommen“, so

Tobias Saar, der sportliche Leiter des FV Eppelborn. Tore: 1:0 Nicolas Jobst (4.), 1:1 Matthias Schäfer (65.).

VfL Primstal – Borussia Neunkirchen 0:1 (0:0). „Borussia Neunkirchen war einen Tick besser als wir, hatte auch ein leichtes Chancenplus und hat daher nicht unverdient gewonnen“, resümierte der VfL-Vorsitzende Alwin Arm nach dem Spiel. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit wurde Neunkirchen nach der Pause stärker und ging in der

52. Minute in Führung: Tim Cullmann traf aus 20 Metern per Flachschuss ins Primstaler Tor. Die beste Chance zum Ausgleich für den VfL vergab in der 68. Minute Tobias Scherer, der aus drei Metern Entfernung Borussen-Torhüter Philippe Persch den Ball genau in die Arme schoss. Auf der Gegenseite ließ vor allem

Nyger Hunter nach seiner Einwechslung noch einige Chancen liegen. Tore: 0:1 Tim Cullmann (52.).

FV Bischmisheim – VfB Dillingen 0:2 (0:1). Bischmisheim ließ in den Anfangsminuten einige sehr gute Chancen liegen und geriet prompt in der neunten Minute in Rückstand – Matthias Krauß traf per Foulelfmeter. Bischmisheim hielt in der Folge gut dagegen, doch kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Dillingen für die Vorentscheidung: Langer Ball über die Abwehr, der FVB spielt auf Abseits, Giuliano Buhtz trifft zum 2:0, das war´s. Tore: 0:1 Matthias Krauß (9., Foulelfmeter), 0:2

Giuliano Buhtz (52.).

SV Auersmacher – Spvgg. Quierschied 3:0 (2:0). Nach der einzigen Quierschieder Chance durch einen Kopfball von Lukas Mittermüller ging Auersmacher – nach einem Foul an Philipp Wunn – durch einen Elfmeter in Führung: Yannik Hoffmann traf sicher und legte noch vor der Pause das 2:0 per Freistoß nach. Den Schlusspunkt setzte Nils Cuccu

mit dem 3:0 in der 71. Minute.

Tore: 1:0 Yannik Hoffmann (17., Foulelfmeter), 2:0 Yannik Hoffmann (37.), 3:0 Nils Cuccu (71.).

1. FC Reimsbach – FC Homburg II 2:5 (1:1). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Das änderte sich nach der Pause, als Homburg druckvoll nach vorne spielte und zu einem verdienten Dreier kam. Tore: 1:0 Bartek Kreft (1.), 1:1 Sven Sökler (31.), 1:2 Niklas Doll (50.), 1:3 Tim Klotsch (62.), 1:4 Sayfedine Elkhadem (75.), 2:4

Yuichiro Hayashi (79.), 2:5 Valdrin Dakaj (85.).

Lukas Hektor vom SV Auersmacher (am Ball) drückte mit zwei Treffern dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Quierschied seinen Stempel auf. Foto: Heiko Lehmann