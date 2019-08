Sport : Brebach entführt die Punkte aus Herrensohr

Im Saarbrücker Stadtderby schreitet Daniel Ruschmann vom TuS Herrensohr gegen den Brebacher Thomas Pernet (links) zur Tat. Foto: Thomas Wieck

Halberg Brebach gewinnt in der Saarlandliga das Stadtderby mit 2:0. Bartek Kreft schießt Aufsteiger Reimsbach zum ersten Saisonsieg.

TuS Herrensohr – SC Halberg Brebach 0:2 (0:0). Herrensohr, obwohl personell weiterhin arg gebeutelt, traf in der 32. Minute, doch der Flugkopfball von Alexander Otto fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Brebach ging in der 48. Minute durch ein Eigentor in Führung und machte durch Ogün Tatli (88.), der im Nachschuss traf, alles klar. Tore: 0:1 (48., Eigentor), 0:2 Ogün Tatli (88.).

Spvgg. Quierschied – SV Auersmacher 0:5 (0:1). Auersmacher war von Beginn an klar tonangebend und ging mit seiner zweiten Torchance in Führung. Nach präzisem Zuspiel von Patrick Jantzen setzte sich Nils Cuccu durch und traf ins lange Eck zum 1:0. Auf der Gegenseite konnte Torhüter Florian Schworm zweimal gegen Julian Fernsner den Ausgleich verhindern. Innerhalb von zehn Minuten sorgte im zweiten Abschnitt Auersmacher für die Vorentscheidung: Nils Cuccu (53.), erneut auf Zuspiel von Jantzen, und zehn Minuten später Johannes Britz mit einem Kopfball sorgten für das 3:0. Per Doppelpack machte Philipp-Marco Wunn den 5:0-Endstand klar. Tore: 0:1 Nils Cuccu (12.), 0:2 Nils Cuccu (53.), 0:3 Johannes Britz (63.), 0:4 Philipp-Marco Wunn (68.), 0:5 Philipp-Marco Wunn (79.).

SV Mettlach – FV Eppelborn 1:3 (1:1). „Wir haben dem Gegner heute zwei Tore geschenkt“, resümierte Mettlachs Trainer Holger Klein nach der verdienten Niederlage. Das erste Geschenk für Eppelborn gab es in der 14. Minute, als Murat Adiguezel nach einem Mettlacher Ballverlust traf. Per Direktabnahme glich Felix Klemmer zum 1:1-Pausenstand aus. Mit einem Knaller genau in den Winkel traf Ricardo Hamann (52.) zum 2:1, ehe eine Viertelstunde vor Schluss Maurice Schwenk nach einem erneuten Ballverlust der Mettlacher das 3:1 erzielte. Tore: 0:1 Murat Adiguezel (14.), 1:1 Felix Klemmer (37.), 1:2 Ricardo Hamann (52.), 1:3 Maurice Schwenk (75.).

SV Saar 05 – FSV Jägersburg 4:1 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Saar-Angreifer Christian Hertel früh verletzt ausscheiden musste, machten die 05er innerhalb von zehn Minuten alles klar: Maxi Kassel traf in der 52. Minute per Volleyabnahme aus 14 Metern zum 1:0. Neuzugang Dominic Altmeier legte nach einem Eckball nach, Nico Veeck traf per Direktabnahme zum 3:0. Nach einer Stunde war das Spiel entschieden, ehe Kassel und Ibrahim Zeini für den Endstand sorgten. Tore: 1:0 Maximilian Kassel (52.), 2:0 Dominic Altmeier (57.), 3:0 Nico Veeck (60.), 4:0 Maximilian Kassel (89.), 4:1 Ibrahim Zeini (90.).

VfB Dillingen – FV Bischmisheim 3:1 (1:1). In der ersten Hälfte konnte Aufsteiger Bischmisheim das Spiel noch offen gestalten. Die Dillinger Führung durch Osman Gök (28.) nach einem Ballgewinn konnte Philipp Häfner zehn Minuten später egalisieren. Der VfB hatte zudem noch einen Pfostenschuss durch Matthias Krauß zu verzeichnen. Im zweiten Abschnitt waren die Hausherren drückend überlegen und hätten noch höher gewinnen können: Jan Demmerle mit einer Flanke, die im langen Eck landete, und erneut Demmerle auf Zuspiel von Matthias Krauß und der Heimsieg war perfekt. Tore: 1:0 Osman Gök (28.), 1:1 Philipp Häfner (38.), 2:1 Jan Demmerle (55.), 3:1 Jan Demmerle (73.).

Borussia Neunkirchen – VfL Primstal 3:0 (0:0). Neunkirchen war von Beginn an am Drücker und hätte schon zur Pause führen müssen. In der 58. Minute spielte Kristof Scherpf klasse in den Lauf von Jan Luca Rebmann, der zum 1:0 traf. Vier Minuten später erzielte Nyger Marley Hunter aus spitzem Winkel das 2:0, dem Vincenzo Accursio (78.) das 3:0 folgen ließ. 1:0 Jan Luca Rebmann (58.), 2:0 Nyger Marley Hunter (62.), 3:0 Vincenzo Accursio (78.).

Lukas Hektor vom SV Auersmacher (am Ball) drückte mit zwei Treffern dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Quierschied seinen Stempel auf. Foto: Heiko Lehmann