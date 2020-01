Fußball-Bundesliga : Nagelsmanns scharfe Kritik nach dem Ende der Serie

Frankfurt Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig erlebt beim 0:2 in Frankfurt die erste Niederlage seit Oktober. Der Trainer ist richtig sauer.

Das Titelrennen in der Bundesliga ist für Nagelsmann wie Bergsteigen und seine Mannschaft, obwohl noch immer Tabellenführer, derzeit nicht bereit für höchste Höhen. „Wir müssen uns überlegen: Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht?“, meinte er mit versteinerter Miene. Besonders die jüngsten Trainingsleistungen stießen dem 32-Jährigen im Nachhinein spürbar sauer auf.

Denn für Nagelsmann hatte sich die erste Bundesliga-Pleite des Spitzenreiters seit Oktober letztlich schon unter der Woche angedeutet. Bereits da habe in den Einheiten die nötige Konsequenz gefehlt, um auch bei unangenehmen, aber spielerisch limitierten Frankfurtern zu bestehen. „Es geht darum, dass wir die letzten paar Prozentpunkte finden“, sagte der RB-Coach: „Die Punkte, die dem Club auch letztes Jahr gefehlt haben. Deshalb haben sie mich ja auch geholt, glaube ich.“

Gegen energisch verteidigende Frankfurter hatten seine Spieler diese jedenfalls vermissen lassen. Trotz einer extrem einseitigen ersten Hälfte und am Ende 22 Leipziger Torschüssen gegenüber deren sieben der Gastgeber hatten so letztlich die Treffer von Almamy Touré (48. Minute) und Filip Kostic (90.+4) RB die dritte Saisonniederlage beschert. Zwar bleiben die Leipziger auch nach dem 19. Spieltag an der Spitze, der Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayern München beträgt jedoch nur noch einen Zähler.