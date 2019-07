Fußball-Bundesliga : Nagelsmann will RB Leipzig nicht umkrempeln

Nagelsmann will RB Leipzig nicht umkrempeln

Julian Nagelsmann hatte gestern in Leipzig seinen ersten offiziellen Trainingstag. Foto: dpa/Jan Woitas

Leipzig Den Auftakt der neuen Zeitrechnung beging Julian Nagelsmann mit stoischer Ruhe. Der Trainer von RB Leipzig verschränkte entspannt die Arme vor der Brust und kaute Kaugummi, als seine Schützlinge in die Vorbereitung für die Bundesliga-Saison starteten.

Bald dürfte Nagelsmann die Zügel aber anziehen – denn seine Ziele sind gewaltig. "Ich will nicht nur Spiele gewinnen, sondern etwas Größeres", sagte der 31-Jährige am Montag während seiner Vorstellung: "Es wäre schön, mal was Blechernes zu holen, etwas aus Metall, Gold oder Silber." Deswegen hat er die TSG Hoffenheim verlassen und sich für vier Jahre den Sachsen verpflichtet.