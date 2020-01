Fußball-Bundesliga : Eine klare Botschaft ohne Kampfansage

Nicht schlecht gemacht, Junge: Der Münchner Thomas Müller visiert seinen Teamkollegen Leon Goretzka (rechts) an. Der traf gegen Schalke 04 per Seitfallzieher. Das ungleiche Spitzenspiel endete am Samstag mit 5:0. Foto: dpa/Angelika Warmuth

München Bayern München hat seine Titelambitionen beim überragenden 5:0 im Topspiel gegen Schalke 04 deutlich unterstrichen.

Großspurige Sprüche hatte der Rekordmeister gar nicht nötig: Wie schon beim 4:0 in Berlin sendeten die bärenstarken Bayern auf dem Platz deutliche Signale aus. Wie die Münchner die Steilvorlage von Noch-Spitzenreiter RB Leipzig (0:2 in Frankfurt) ausnutzten, war imposant, die Botschaft klar: Mia san mia, die Meisterschaft geht auch diesmal nur über uns! Nur noch ein Punkt beträgt der Rückstand auf RB – und in zwei Wochen (9. Februar) kommt es in München zum mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen. Doch so weit wollten die Bayern (noch) nicht denken. „Wir sprechen nur über das nächste Spiel – und das ist Mainz. Da geht es wieder bei null los“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.