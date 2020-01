Fünf Tore in 57 Minuten : Haaland schreibt Geschichte

Dortmund BVB-Neuzugang schießt beim 5:1 gegen Köln im zweiten Spiel seine Tore vier und fünf.

Fünf Tore in seinen ersten 57 Minuten in der Fußball-Bundesliga waren zuvor noch keinem Spieler gelungen. Angesichts dieser Bestmarke seines Super-Jokers geriet nach dem 5:1 (2:0) am Freitag gegen den 1. FC Köln auch der sonst so zurückhaltende Lucien Favre ins Schwärmen. „Er ist nicht zu bremsen“, sagte der BVB-Trainer und lächelte glücklich.