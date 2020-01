Borussia Dortmund : Spannung vor Haalands Heimdebüt

Ob Erling Haaland gegen Köln von Anfang an spielt, ist noch unklar. Foto: dpa/Stefan Puchner

Dortmund Borussia Dortmund empfängt formstarken 1. FC Köln. Nächste Gala des Norwegers?

Sein Ex-Trainer Jesse Marsch prophezeit Treffer am Fließband, Markus Gisdol scherzte über drei geparkte Busse im eigenen Tor, nur Lucien Favre lässt der Hype um Erling Haaland vor dessen Heimdebüt kalt. Der Trainer von Borussia Dortmund grübelte vor dem Spiel gegen den formstarken 1. FC Köln an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mehr über die defensive Stabilität seines Teams, als sich über die mögliche nächste Gala seines neuen Wunderstürmers Gedanken zu machen. „Es ist möglich, dass er von Beginn an spielt. Oder eben nicht“, sagte der Schweizer.