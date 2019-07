Fußball : Kein Ronaldo-Einsatz: Fans verklagen Agentur

Seoul Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo hat in Südkorea für eine Klagewelle enttäuschter Fans gesorgt. Der 34-Jährige hätte bei einem Testspiel seines Clubs Juventus Turin in Seoul in der vergangenen Woche zum Einsatz kommen sollen, stattdessen saß er die gesamte Partie über auf der Bank.

Von sid