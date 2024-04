Premier League Man City auf Titelkurs - souveräner Sieg in Brighton

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte bei Brighton & Hove Albion 4:0 (3:0) und rückte mit 76 Punkten wieder bis auf einen Zähler an den FC Arsenal heran. Außerdem sind die Cityzens noch ein Spiel in Rückstand und haben damit alles in der eigenen Hand. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp (74) ist dagegen nur noch Tabellendritter.