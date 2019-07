Trainer-Umfrage : Am FC Bayern führt erneut kein Weg vorbei

Am FC Bayern führt erneut kein Weg vorbei

Fast alle sind sich einig: Nach sieben Meistertiteln in Serie geht der FC Bayern München auch in der neuen Bundesliga-Saison als der Top-Favorit ins Rennen. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur legten sich 15 Bundesliga-Trainer eindeutig auf den Fußball-Rekordmeister fest, zwei sehen ein offenes Rennen zwischen Bayern und Dortmund – nur einer setzt voll und ganz auf den BVB.