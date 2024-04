Nationalmannschaft Vorteil Pavlovic: Nagelsmann-Verlängerung als EM-Pluspunkt

Da Nagelsmann nun aber nicht nur die EM in wenigen Wochen, sondern auch das kommende Großereignis in gut zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko im Blick hat, steigen die Chancen junger Akteure wie Pavolvic, in diesem Sommer wichtige Turnier-Erfahrungen sammeln zu dürfen. „Demnach ist er auch ein Kandidat, der vielleicht auf den EM-Zug noch aufspringen kann“, sagte Nagelsmann.